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13:07 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Сборная Узбекистана выиграла Кубок мира по рукопашному бою

Узбекские спортсмены завоевали в Беларуси, где прошел финал Кубка мира по рукопашному бою, 23 медали разного достоинства.

Источник: Нацгвардия

В Минске прошел финал Кубка мира по рукопашному бою, в котором участие приняли порядка 300 спортсменов из 30 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

По итогам соревнований спортсмены из Узбекистана завоевали 7 золотых, 4 серебряные и 12 бронзовых медалей, завоевав первое место на Кубке мира.

Второе место досталось команде Российской Федерации, а третье — южноосетинским спортсменам.

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