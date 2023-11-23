13:07 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Сборная Узбекистана выиграла Кубок мира по рукопашному бою
Узбекские спортсмены завоевали в Беларуси, где прошел финал Кубка мира по рукопашному бою, 23 медали разного достоинства.
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В Минске прошел финал Кубка мира по рукопашному бою, в котором участие приняли порядка 300 спортсменов из 30 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
По итогам соревнований спортсмены из Узбекистана завоевали 7 золотых, 4 серебряные и 12 бронзовых медалей, завоевав первое место на Кубке мира.
Второе место досталось команде Российской Федерации, а третье — южноосетинским спортсменам.