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12:33 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Кашарском районе Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у скота

Бешенство крупного рогатого скота выявили в Кашарском районе Ростовской области.

Источник: Reuters

Об этом 20 ноября сообщили в правительстве донского региона.

Зараженное животное обнаружили в хуторе Краснояровка. В радиусе трех километров ввели карантин.

Пока будут идти карантинные мероприятия, продажа и забой животных запрещен.

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