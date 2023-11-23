12:33 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Кашарском районе Ростовской области ввели карантин из-за бешенства у скота
Бешенство крупного рогатого скота выявили в Кашарском районе Ростовской области.
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Об этом 20 ноября сообщили в правительстве донского региона.
Зараженное животное обнаружили в хуторе Краснояровка. В радиусе трех километров ввели карантин.
Пока будут идти карантинные мероприятия, продажа и забой животных запрещен.