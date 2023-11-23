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Спецоперация на Украине
14:00 (мск), источник: МК.RU Краснодар

«Невосполнимая утрата»: первые лица Кубани выразили соболезнования близким журналиста Максудова, погибшего в зоне СВО

Сегодня утром стало известно о гибели военного корреспондента «России 24» Бориса Максудова — вчера он был ранен в Запорожской области при атаке беспилотника.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Соболезнования близким журналиста выразили первые лица Кубани.

Так, Вениамин Кондратьев направил телеграмму родным корреспондента. «Память об этом талантливом, стоящем за правое дело человеке, безусловно, останется в сердцах коллег, друзей, зрителей. И конечно для всех нас он всегда будет примером подлинного профессионального мужества, преданности долгу и интересам Отечества», — написал губернатор.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала в своём Telegram-канале, что работала вместе с Максудовым на региональном телевидении. По ее словам, он был талантливым журналистом. «Его сюжеты были узнаваемы. Для родных гибель Бориса — невосполнимая утрата. Скорбим вместе с ними», — написала замглавы региона.

Отметим, что Максудов родился в Узбекистане. Окончил социально-педагогический факультет госуниверситета в Сочи. Журналистскую карьеру он начал в ГТРК «Сочи» в середине нулевых. Работал также в других средствах массовой информации Краснодарского края. События в зоне боевых действий он освещал с самых первых дней спецоперации.

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