«Невосполнимая утрата»: первые лица Кубани выразили соболезнования близким журналиста Максудова, погибшего в зоне СВО

Соболезнования близким журналиста выразили первые лица Кубани.
Так, Вениамин Кондратьев направил телеграмму родным корреспондента. «Память об этом талантливом, стоящем за правое дело человеке, безусловно, останется в сердцах коллег, друзей, зрителей. И конечно для всех нас он всегда будет примером подлинного профессионального мужества, преданности долгу и интересам Отечества», — написал губернатор.
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала в своём Telegram-канале, что работала вместе с Максудовым на региональном телевидении. По ее словам, он был талантливым журналистом. «Его сюжеты были узнаваемы. Для родных гибель Бориса — невосполнимая утрата. Скорбим вместе с ними», — написала замглавы региона.
Отметим, что Максудов родился в Узбекистане. Окончил социально-педагогический факультет госуниверситета в Сочи. Журналистскую карьеру он начал в ГТРК «Сочи» в середине нулевых. Работал также в других средствах массовой информации Краснодарского края. События в зоне боевых действий он освещал с самых первых дней спецоперации.