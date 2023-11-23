Главное
Спецоперация на Украине
13:18 (мск), источник: Ura.ru

Строитель из Екатеринбурга выиграл 16 миллионов

Строитель из Екатеринбурга Николай Шевелев выиграл в лотерее «Русское лото» более 16 миллионов рублей. О том, какие эмоции испытал победитель и на что он потратит деньги, URA.RU рассказали в «Столото».

«Николай Шевелев приобрел три билета на праздничный 1516-й тираж “Русского лото”, который был посвящен дню рождения лотереи. Благодаря одному из них екатеринбуржец выиграл 105 000 рублей в первом туре и 16 666 667 рублей в категории “Золотой бочонок”. Таким образом, общая сумма выигрыша по билету составила 16 771 667 рублей», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей.

По их словам, мужчина проверил итоги на сайте компании и не поверил своим глазам, когда увидел сумму с шестью нолями. Он перепроверил итоги второй и третий раз и после этого позвал жену.

«Она как закричит от радости! А у меня мурашки по телу пробежали, я был просто в шоке! Никогда таких денег не видел», — передают слова победителя в «Столото».

Выигранные деньги уралец планирует потратить на покупку квартиры, а также поможет детям с приобретением жилья. Ранее сразу четыре свердловчанина подряд сумели выиграть по пять миллионов рублей в лотерее. Один из счастливцев купил свой билет всего за 100 рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Mash: тайная компания Пригожина покинула элитный офис
Россия на полгода запретит вывозить пшеницу из страны
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта