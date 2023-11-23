14:00 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Уфимцам предлагают переименовать переулок в центре города
Администрация Уфы предлагает жителям переименовать переулок Электрический в переулок Довлатовский. Опрос проводится на площадке муниципалитета.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Переулок соединяет улицы Гоголя и Карла Маркса вдоль здания Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова. Менее чем в 100 метрах расположен дом, в котором в 1941 году родился Сергей Довлатов (ул. Гоголя, 56).
Инициативная группа уфимцев предложила увековечить имя земляка. Появление Довлатовского переулка станет ориентиром для всех, кому дорого творчество знаменитого писателя и будет способствовать продвижению Уфы в туристической отрасли.