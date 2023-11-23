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14:00 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Уфимцам предлагают переименовать переулок в центре города

Администрация Уфы предлагает жителям переименовать переулок Электрический в переулок Довлатовский. Опрос проводится на площадке муниципалитета.

Источник: администрация Уфы

Переулок соединяет улицы Гоголя и Карла Маркса вдоль здания Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова. Менее чем в 100 метрах расположен дом, в котором в 1941 году родился Сергей Довлатов (ул. Гоголя, 56).

Инициативная группа уфимцев предложила увековечить имя земляка. Появление Довлатовского переулка станет ориентиром для всех, кому дорого творчество знаменитого писателя и будет способствовать продвижению Уфы в туристической отрасли.

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