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14:07 (мск), источник: Rostof.ru

Авария на улице Доватора в Ростове устранена

Все дома подключены к электроснабжению.

Источник: Алексей Логвиненко — Telegram

Ночью 22 ноября компания ООО «Т-Транс» при производстве земляных работ по строительству дороги «Западная Хорда» на улице Доватора перебила электрический кабель, питающий многоквартирные дома по адресам: улица Стабильная, 3, улица Коблова, 4 и Волнистая, 25. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Специалисты Донэнерго РГЭС оперативно приступили к устранению аварии.

23 ноября, в обед работы были завершены.

— Авария полностью устранена. Оставшиеся дома подключены к электроснабжению, — сообщил Алексей Логвиненко.

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Авария на улице Доватора в Ростове устранена
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