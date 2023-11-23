14:07 (мск), источник: Rostof.ru
Авария на улице Доватора в Ростове устранена
Все дома подключены к электроснабжению.
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Ночью 22 ноября компания ООО «Т-Транс» при производстве земляных работ по строительству дороги «Западная Хорда» на улице Доватора перебила электрический кабель, питающий многоквартирные дома по адресам: улица Стабильная, 3, улица Коблова, 4 и Волнистая, 25. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.
Специалисты Донэнерго РГЭС оперативно приступили к устранению аварии.
23 ноября, в обед работы были завершены.
— Авария полностью устранена. Оставшиеся дома подключены к электроснабжению, — сообщил Алексей Логвиненко.