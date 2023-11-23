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14:52 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Кто хочет попасть на «Евровидение»: Телерадио Молдова объявляет о начале регистрации на престижный евроконкурс

До 22 декабря исполнители, желающие представить нашу страну на этом музыкальном конкурсе, могут подавать заявки.

Источник: Комсомольская правда

Телерадио Молдова объявляет о начале регистрации на Евровидение-2024. До 22 декабря исполнители, желающие представить нашу страну на престижном музыкальном конкурсе, могут подавать заявки.

Претенденты должны представить заявку, описание проекта, цифровые аудиоматериалы и список формуляров, пишет radiomoldova.md.

Полные правила конкурса можно найти на сайте eurovision.md/. Исполнители также могут подать заявку в электронном или бумажном виде в Центр сбора заявок «Евровидение 2024», который находится по адресу: улица Хынчешть, 64, TV Moldova 1 (приемная).

Конкурсные работы должны быть оригинальными, длиться не более трех минут и не должны быть опубликованными до 1 сентября 2023 года. Отбор будет проходить в три этапа: отбор заявок, живые прослушивания и национальный финал.

Первый полуфинал конкурса состоится в Швеции 7 мая, второй — 9 мая. Гранд-финал конкурса состоится 11 мая.

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