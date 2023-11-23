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14:57 (мск), источник: РИА Новости

В Уфе провели уникальную операцию двухмесячному котенку

В Уфе провели уникальную операцию британскому котенку Люси с патологией лап.

УФА, 23 ноя — РИА Новости. Уфимские ветеринары провели уникальную операцию котенку британской породы, который с рождения передвигался на локтях из-за врожденной патологии передних конечностей, сообщила клиника доктора Кутлиматова на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали доктора, кошку по кличке Люси привезли из Набережных Челнов. Главный врач после осмотра поставил диагноз — деформация предплечий в области запястий с двух сторон. В клинике решили сделать питомцу временное артродезирование с выравниванием этой части лап.

«Люси смело перенесла операцию и весь период восстановления. Из-за того, что организм растущий, возможно, по мере роста костей может понадобиться еще подобная операция», — говорится в публикации.

В самой клинике РИА Новости рассказали, что Люси уже бегает и играет с другими кошками.

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