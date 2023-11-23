Из-за непогоды на ряде столичных дорог образовались 10-балльные пробки

На данный момент на загруженных дорогах зафиксировано 16 ДТП.
Серьезные пробки на внутренних участках МКАД от ул. Стебенева до ул. Ландера и от ул. Леонардо да Винчи до ул. Франциска Скорины.
Существенно затруднено движение и в центральной части города, в особенности — на ул. Янки Купалы и Козлова, на всех основных проспектах, а также въездах в город.
Пробки образовались и на ул. Ванеева, Аэродромной, Орловской, Максима Богдановича.
Ранее ГАИ информировала автолюбителей, что в центральной части города с 10:00 до 18:00 возможны затруднения движения из-за непогоды и перебоев в работе светофоров (проводят техработы).
По прогнозам сервиса, загруженность дорог в городе не опустится ниже 6 баллов до самого вечера.