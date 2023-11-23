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15:46 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

Из-за непогоды на ряде столичных дорог образовались 10-балльные пробки

На отдельных городских дорогах наблюдаются 10-балльные заторы 23 ноября, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Пробки».

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Источник: Минск-новости

На данный момент на загруженных дорогах зафиксировано 16 ДТП.

Серьезные пробки на внутренних участках МКАД от ул. Стебенева до ул. Ландера и от ул. Леонардо да Винчи до ул. Франциска Скорины.

Существенно затруднено движение и в центральной части города, в особенности — на ул. Янки Купалы и Козлова, на всех основных проспектах, а также въездах в город.

Пробки образовались и на ул. Ванеева, Аэродромной, Орловской, Максима Богдановича.

Ранее ГАИ информировала автолюбителей, что в центральной части города с 10:00 до 18:00 возможны затруднения движения из-за непогоды и перебоев в работе светофоров (проводят техработы).

По прогнозам сервиса, загруженность дорог в городе не опустится ниже 6 баллов до самого вечера.

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