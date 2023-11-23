В Москве открылся набор тестировщиков виртуальной «Тройки»

Уточняется, что тестировщики виртуальной «Тройки» будут оплачивать проезд в метро, МЦК и наземном транспорте. Участвовать могут все граждане, у которых есть смартфоны на базе iOS, для владельцев Android набор объявят позже, добавили в ведомстве.
Все участники на первом этапе смогут купить на тестовую виртуальную «Тройку» билет «Единый» на 30 дней для зон «Центральная» и «Пригород» или пополнить билет «Кошелек». Тестирование бесплатное — стоимость купленного билета вернется на банковскую карту, с которой была произведена оплата.
Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, виртуальный проездной уже испытали сотрудники метрополитена. Они свыше 4 тысяч раз успешно оплатили проезд, отметил он.
Заммэра подчеркнул, что запуск виртуальной «Тройки» в приложении «Метро Москвы» позволит пассажирам избавиться от пластикового носителя. По его словам, на виртуальною «Тройку» можно купить большинство билетов из действующего тарифного меню.
Для участия в тестировании необходимо написать в чат-бот Александра фразу «Виртуальная тройка».
Ранее сообщалось, что Музей транспорта Москвы выпустил тематическую «Тройку», приуроченную к выставке «Куплю гараж». Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября.