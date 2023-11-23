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15:00 (мск), источник: m24.ru

В Москве открылся набор тестировщиков виртуальной «Тройки»

В столице стартовал набор тестировщиков виртуальной карты «Тройка» для оплаты проезда в городском транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Уточняется, что тестировщики виртуальной «Тройки» будут оплачивать проезд в метро, МЦК и наземном транспорте. Участвовать могут все граждане, у которых есть смартфоны на базе iOS, для владельцев Android набор объявят позже, добавили в ведомстве.

Все участники на первом этапе смогут купить на тестовую виртуальную «Тройку» билет «Единый» на 30 дней для зон «Центральная» и «Пригород» или пополнить билет «Кошелек». Тестирование бесплатное — стоимость купленного билета вернется на банковскую карту, с которой была произведена оплата.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, виртуальный проездной уже испытали сотрудники метрополитена. Они свыше 4 тысяч раз успешно оплатили проезд, отметил он.

Заммэра подчеркнул, что запуск виртуальной «Тройки» в приложении «Метро Москвы» позволит пассажирам избавиться от пластикового носителя. По его словам, на виртуальною «Тройку» можно купить большинство билетов из действующего тарифного меню.

Для участия в тестировании необходимо написать в чат-бот Александра фразу «Виртуальная тройка».

Ранее сообщалось, что Музей транспорта Москвы выпустил тематическую «Тройку», приуроченную к выставке «Куплю гараж». Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября.

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