15:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Пермь едва справляется с аномальными снегопадами
Рассказываем, куда обращаться, если сугробы мешают вам жить.
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Бесснежная осень разбаловала коммунальщиков и дорожников, и первый же снегопад вызвал в городе настоящий коллапс: дороги оказались сужены, тротуары завалило, машины застревали в снежной каше, автобусы не могли тронуться с места на светофорах.
— Вела дочь в школу — ни из подъезда выйти, ни к школе подъехать, — делится жительница микрорайона Садового. — К тому же после того, как водители во дворе расчистят свои машины и уедут, парковка начинает напоминать огромный снежный полигон. Мамочкам с колясками сейчас из дома лучше вообще не выходить.
В среду в Перми выпала треть месячной нормы снега, в четверг — еще столько же. В администрации города объясняют, что подрядчики, отвечающие за уборку, работают не покладая рук и днем, и ночью, чтобы справиться с последствиями снегопада, но город все равно сковывают десятибалльные пробки.
— Снегопады сохранятся до пятницы. Будьте осторожны на дорогах и постарайтесь не планировать дальние поездки. Сообщайте мне о проблемах в уборке, отработаем, — написал в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
И жалобы от пермяков посыпались мгновенно: «Еду с работы долго, могу оценить работу сразу в трех районах: дорога в центре — плохо, в Мотовилихе — на твердую 4, несмотря на трафик. В Орджоникидзевском районе на дорогах, по которым ходит общественный транспорт, тоже все плохо». «На улице Борчанинова все пешеходные переходы завалены высокими валами снега от чистки проезжей части. Люди вынуждены выходить на проезжую часть, что опасно». «Была свидетелем того, как на остановке “Проспект Декабристов” люди пытались войти в автобус. Одну бабулю пришлось внести в салон через сугроб, подняв за подмышки, так как весь снег с дороги сгребли на остановку».
Кстати, в прошлом году, когда в городе случился подобный снегопад, появились пермяки, которые не стали ждать милостей от коммунальщиков, а взяли лопаты и сами начали разгребать свои дворы. В этом году ситуация может повториться, тем более что в Перми есть ТСЖ, которые оставляют лопаты на посту охраны и просят жильцов в случае необходимости пользоваться ими по назначению.
Информация, поступающая два последних дня из пермского аэропорта, больше похожа на военные сводки: «Над обеспечением работы систем аэропорта бьется весь персонал Большого Савино. Сотрудники аэродромной службы в режиме нон-стоп расчищают ото льда и снега взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов. Аэродром обрабатывается противогололедными реагентами. Вся необходимая спецтехника задействована для приведения полосы в нормативное состояние».
В среду аэропорт дважды закрывали из-за ливневого снегопада. Аэродромная служба не могла добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения взлета и посадки. За это время ушли на запасные аэродромы несколько рейсов. С отставанием самолеты прибывали и в Пермь, поэтому часть пассажиров с задержанных рейсов даже отпускали ночевать домой, а с остальными работали представители авиакомпаний.
Из-за обильного снега движение большегрузов по трассам в Пермском крае было ограничено, а остальных автомобилистов замначальника УГИБДД по Пермскому краю Вячеслав Кадочников попросил не превышать скорость, не обгонять и не совершать опасных маневров. Пешеходов же попросили в темное время суток иметь светоотражающие элементы, а при переходе проезжей части с детьми спешить их со снегокатов, санок и колясок.
ВАЖНО
Неблагоприятные погодные явления из-за сильного снега и гололедно-изморозевых отложений продлятся минимум до выходных.
— В пятницу к утру снега выпадет уже 30 сантиметров, и ноябрь станет первым за восемь месяцев, в который выпадет осадков больше месячной нормы, — рассказал специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. — В выходные снегопады продолжатся, но пока об их интенсивности сказать сложно. К тому же начнется потепление и температура с — 10… −15 градусов поднимется до 0.
КУДА ЗВОНИТЬ
В администрации города пояснили: если жители считают, что уборка каких-либо участков улично-дорожной сети ведется некачественно, они могут обращаться в МКУ «Содержание объектов благоустройства» по тел. (342) 212−26−26 или на ресурс «Управляем вместе».