17:28 (мск), источник: Комсомольская правда
В Нижнекамске впервые провели операцию на сердце без разрезов
Хирурги уже успешно прооперировали таким методом двоих пациентов.
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В Нижнекамском центре экстренной медицины впервые проведена уникальная операция на сердце. Ранее в республике подобного рода процедуры выполняли только в Казани и Набережных Челнах.
Хирурги благодаря высокотехнологичному оборудованию теперь могут восстановить работу сердца без единого разреза. Для этого врачи изучили радиочастотную абляцию аритмии, переняв опыт у казанских специалистов.
Уже успешно прооперированы 67-летняя женщина и 47-летний мужчина. Оба пациента чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой, отмечает горздрав Нижнекамска.
Ранее татарстанский гинеколог заявила об опасности «непорочного зачатия».