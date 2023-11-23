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Спецоперация на Украине
17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске впервые провели операцию на сердце без разрезов

Хирурги уже успешно прооперировали таким методом двоих пациентов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамском центре экстренной медицины впервые проведена уникальная операция на сердце. Ранее в республике подобного рода процедуры выполняли только в Казани и Набережных Челнах.

Хирурги благодаря высокотехнологичному оборудованию теперь могут восстановить работу сердца без единого разреза. Для этого врачи изучили радиочастотную абляцию аритмии, переняв опыт у казанских специалистов.

Уже успешно прооперированы 67-летняя женщина и 47-летний мужчина. Оба пациента чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой, отмечает горздрав Нижнекамска.

Ранее татарстанский гинеколог заявила об опасности «непорочного зачатия».

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