10:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарском регионе ввели новую социальную транспортную льготу
Определенным категориям жителей предоставят льготу в 1,6 тысячи рублей для легковушек до 200 лошадиных сил.
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Губернатор Самарской области инициировал внесение изменений в региональный закон о транспортном налоге. В настоящее время предусмотрено освобождение от уплаты налога для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает Минсоцдемографии региона.
Сейчас под эти категории попадают ветераны боевых действий, граждане, подвергшихся воздействию радиации, ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза, герои России, героев Социалистического Труда, инвалиды всех категорий, а также члены семей погибших военнослужащих. Они освобождены от уплаты налога в отношении одного транспортного средства.
Согласна новым изменениям, при превышении мощности двигателя, которая сейчас указана в законе, предлагается предоставлять налоговую льготу в размере 1 600 рублей для автомобилей с мощностью от 100 до 200 л.с. Однако машины стоимостью свыше 10 млн рублей исключаются из льготной категории. Начало действия изменения — с 1 января 2023 года.