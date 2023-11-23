18:12 (мск), источник: MOS.Ru
Городские службы готовы к сильному снегопаду
По прогнозам синоптиков, снег будет идти и сегодня, и завтра.
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В ближайшее время в столице ухудшится погода. С 21:00 23 ноября до 10:00 24 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, заносы на дорогах, гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Из-за ожидаемого сильного снегопада городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежный накат, прирост снега может составить до 10 сантиметров. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов», — отметил заммэра.
Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Так, сегодня в 13:00 коммунальная техника провела сплошную превентивную противогололедную обработку проезжей части. В 23:00 специалисты приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров. Затем они вновь проведут противогололедную обработку.
«Цикл работ повторим несколько раз по мере выпадения осадков. Для уборки города задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки», — подчеркнул Петр Бирюков.
Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным комплексамм, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовали дежурство тягачей.
24 ноября утром приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огородят лентами и специальными заграждениями для безопасности пешеходов.
Москвичам рекомендуют быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, заранее планировать маршруты движения и по возможности пользоваться общественным транспортом. В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.