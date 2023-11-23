17:06 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz
Снег выпал в Астане — фото
В Астане выпал первый «серьезный» снег. Горожане радуются и шутят между собой, что теперь в городе «официально» наступила зима, передает корреспондент NUR.KZ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В этом году погода долго радовала жителей Астаны. Сегодня ближе к обеду в городе выпал долгожданный снег. Ближе к вечеру даже начало заметать. Осадки чрезвычайно обрадовали детвору.
Напомним, что ранее синоптики жителям Астаны прогнозировали снегопад. Кроме того, ночью температура снизится до −2 градусов. Скорость ветра прогнозировалась около 11,4 м/с. Стоит отметить, что первый снегопад в Астане прошел еще в октябре — 28 числа жители столицы тоже делились кадрами выпавших осадков.
Отметим, что с конца прошлой недели в Казахстане бушует непогода — в центральной части страны дороги превратились в каток, на западе опасаются последствий сильного ветра.