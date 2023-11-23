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17:06 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Снег выпал в Астане — фото

В Астане выпал первый «серьезный» снег. Горожане радуются и шутят между собой, что теперь в городе «официально» наступила зима, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 0 м/с 87% 758 мм рт. ст. +9°

В этом году погода долго радовала жителей Астаны. Сегодня ближе к обеду в городе выпал долгожданный снег. Ближе к вечеру даже начало заметать. Осадки чрезвычайно обрадовали детвору.

Напомним, что ранее синоптики жителям Астаны прогнозировали снегопад. Кроме того, ночью температура снизится до −2 градусов. Скорость ветра прогнозировалась около 11,4 м/с. Стоит отметить, что первый снегопад в Астане прошел еще в октябре — 28 числа жители столицы тоже делились кадрами выпавших осадков.

Отметим, что с конца прошлой недели в Казахстане бушует непогода — в центральной части страны дороги превратились в каток, на западе опасаются последствий сильного ветра.

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