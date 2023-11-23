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17:26 (мск), источник: ТАСС

За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Штрафы в 300−500 тыс. рублей начнут применять к лицам, распространяющим материалы иноагентов без маркировки. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, речь идет уже не о самих иноагентах, а тех, кого стали называть третьими лицами.

«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина, а забыл промаркировать (что он иноагент — прим. ТАСС). Книги — то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300−500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — сказал Свириденко.

«Это то, что касается библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего. У нас в конце ноября приказ будет подписан министром, постановление правительства, и мы уже будем применять [штрафы]. Сейчас мы просто направляем письма, и те, кто добросовестен, они реагируют. А после того как появятся постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет», — рассказал замминистра.

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