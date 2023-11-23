За распространение материалов иноагентов будут штрафовать до 500 тыс. рублей

По его словам, речь идет уже не о самих иноагентах, а тех, кого стали называть третьими лицами.
«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина, а забыл промаркировать (что он иноагент — прим. ТАСС). Книги — то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300−500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — сказал Свириденко.
«Это то, что касается библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего. У нас в конце ноября приказ будет подписан министром, постановление правительства, и мы уже будем применять [штрафы]. Сейчас мы просто направляем письма, и те, кто добросовестен, они реагируют. А после того как появятся постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет», — рассказал замминистра.