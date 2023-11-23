Большие майские и ноябрьские выходные будут в Беларуси в 2024 году

МИНСК, 23 ноя — Sputnik. Два переноса рабочих дней из-за праздников решено сделать в 2024 году, сообщает пресс-служба белорусского правительства.
То есть отдыхать белорусы будут с 11 по 14 мая и с 7 по 10 ноября.
Весной традиционно нерабочими будут 1 мая, которое выпадает на среду, и День Победы 9 мая — в 2024 году это четверг, но переносов рабочих дней, чтобы сделать пятницу 10 мая выходным, не предусмотрено.
В завершающемся 2023 году тоже было несколько долгих выходных: с 6 по 9 мая и с 22 по 25 апреля.
Также перенос позволил отдыхать четыре дня подряд в ноябре: с 4 по 7 ноября. В 2022 году повезло в марте. Из-за Международного женского дня — 8 марта — был перенос одного из рабочих дней, и длинные выходные составили четыре дня. Весной были еще одни «каникулы» — с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 по 9 мая.
Детей, как всегда, кроме праздничных и нерабочих дней, ждут еще и каникулы. Ближайшие начнутся уже в 2023 году с 24 декабря и продолжатся по 7 января 2024 года. Весенние будут с 24 по 31 марта, а летние — с 1 июня по 31 августа (для заканчивающих 9 класс — с 12 июня по 31 августа). И это без учета осенних каникул и первой половины зимних в 2024/2025 учебном году.