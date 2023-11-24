00:07 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Как защитить ребенка от простуд и гриппа — иммунолог
Чтобы защитить ребенка от гриппа, привиться должны все члены семьи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Какие меры помогут усилить иммунную защиту ребенка в сезон распространения вирусных инфекций, рассказал радио Sputnik педиатр Андрей Продеус.
По его словам, лучшая защита ребенка — это вакцинация, причем не только его самого, но и всех членов семьи.
«Сделать прививку должны все члены семьи. Если половина домочадцев не вакцинирована, то риск заболеть для ребенка увеличивается в два раза. Дело в том, что контакт с членами семьи — очень близкий, и вирусная нагрузка может пробить иммунный барьер даже у вакцинированного ребенка», — объяснил врач.
Также он указал, что дети очень чувствительны к режиму сна, и если его регулярно нарушать, то защита организма ослабеет.
«С 11 вечера до 3 часов ночи ребенок обязательно должен спать, чтобы иммунные клетки восстанавливались, выходили на периферию из костного мозга, из тимуса (вилочковая железа, “отвечающая” за Т-клетки иммунной системы, — ред.). При нерациональном режиме сна новые иммунные клетки будут образовываться в недостаточном количестве, их не будет хватать для эффективной защиты», — сказал Продеус.
Кроме того, специалист отметил, что иммунитет ребенка укрепляют прогулки на свежем воздухе и разнообразное питание.
«Не забывайте давать ребенку продукты с железом и витамином D. Именно эти незаменимые вещества отвечают за эффективную работу “иммунных офицеров” — лимфоцитов», — напомнил Продеус.
В заключение он добавил, что при первых симптомах гриппа или простуды взрослом нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить ребенка. В связи с этим врач рекомендовал заболевшему члену семьи использовать отдельные столовые приборы и гигиенические принадлежности, а также по возможности меньше обнимать и целовать родных.