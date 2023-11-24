06:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Как изменятся выплаты женщинам и детские пособия в 2024 году
Россиянам напомнили, какие выплаты смогут получить семьи с детьми и женщины в следующем году.
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В 2024 году детские пособия, выплаты беременным женщинам и семьям с детьми увеличат. Госдума приняла бюджет, в котором учтены дополнительные суммы на повышение социальных выплат.
Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей. Выплачивается это пособие работающим женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, а также студенткам, обучающимся на очном отделении.
Также вырастет и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 33,5 тысяч рублей до 49 тысяч рублей. Размер пособия рассчитывается из размера стажа и уровня дохода за два года. Кроме этого, по новым правилам это пособие будут выплачивать не только женщинам в декретном отпуске, но и тем, кто вышел на работу раньше времени.
Размер материнского капитала также увеличат в 2024 году. За первого ребенка будут выплачивать до 631 тысяч рублей, а за второго — до 834 тысяч рублей. Кроме этого, так как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимут в начале следующего года, то и все пособия, привязанные к МРОТ, также автоматически вырастут, напомнили эксперты.