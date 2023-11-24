07:13 (мск), источник: РИА Новости
В Приморье на фотоловушку попал «семейный чат» амурских тигров
В нацпарке Приморья на фотоловушку попал «семейный чат» амурских тигров.
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Общение самки краснокнижного амурского тигра и её выросших детей с помощью запаховых меток попало на фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, сообщает учреждение.
«Центром притяжения» для хищников стало так называемое маркировочное дерево, которое животные используют для общения друг с другом, оставляя на коре запаховые и визуальные метки. Специалисты определили, что общительными кошками оказались мама и два её выросших детёныша, которые перед тем, как отправиться в самостоятельную жизнь, всё ещё держатся на материнском участке", — говорится в сообщении.
Сначала к дереву пришла молодая самка под номером T
Ученые отмечают, что через некоторое время к дереву пришёл её брат T 105M. Исследовав метки родственников, он продемонстрировал флемен — похожую на улыбку гримасу. Это делается, чтобы уловить феромоны соседей по лесу. После зверь вновь обнюхал дерево и удалился.
«У самки T
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.