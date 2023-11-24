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07:38 (мск), источник: dostup1.ru

Жителей Челябинской области ждет самый морозный день в ноябре

А в выходные регион накроет волна тепла.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°

Жителей Челябинской области ждет самый морозный день в текущем месяце, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В пятницу, 24 ноября, облачно с прояснением, местами будет идти небольшой снег, вероятны туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха минус 10−15, в низинах — до 18 градусов.

В Челябинске без существенных осадков, минус 10−12.

В 6.30 утра в центре города минус 14, влажность воздуха 76%, ветер юго-западный 2 м/с, атмосферное давление 728 мм ртутного столба при норме 745 мм.

Ночью 25 ноября прогнозируется минус 12−17, при прояснении — до 22. Днем в субботу от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем в воскресенье от нуля до плюс 5.

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