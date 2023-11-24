06:07 (мск), источник: НИА Байкал
Мэр Иркутска поздравил «золотые пары» с юбилеем супружеской жизни
Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутском музыкальном театре имени Загурского прошло чествование супругов, проживших в законном браке 50 и более лет.
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Гостями праздника стали 180 «золотых пар». Самый долгий союз — у Николая Георгиевича и Нины Тимофеевны Петренко. Их свадьба состоялась 70 лет назад.
Присутствующих поздравил мэр города Руслан Болотов.
«Юбилей супружества — значимое событие для ваших близких и всего города. Вами гордится Иркутск: ведь вы пример мудрости, трепетной заботы, любви, уважения друг к другу. Наше общество всегда держалось на традиционных ценностях. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!», — подчеркнул глава областного центра.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, юбилярам семейной жизни вручили приветственные адреса, почетные грамоты и цветы.
«Золотые пары» поделились секретами счастливой совместной жизни. Петр Егорович и Мария Ефимовна Егоровы вместе 65 лет. Они вырастили двоих детей. Сейчас помогают воспитывать троих внуков.
«Основа крепкой семьи — умение уступать друг другу, не обращать внимание на мелочи и всегда находить общий язык», — считают они.