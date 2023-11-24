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06:07 (мск), источник: НИА Байкал

Мэр Иркутска поздравил «золотые пары» с юбилеем супружеской жизни

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутском музыкальном театре имени Загурского прошло чествование супругов, проживших в законном браке 50 и более лет.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Гостями праздника стали 180 «золотых пар». Самый долгий союз — у Николая Георгиевича и Нины Тимофеевны Петренко. Их свадьба состоялась 70 лет назад.

Присутствующих поздравил мэр города Руслан Болотов.

«Юбилей супружества — значимое событие для ваших близких и всего города. Вами гордится Иркутск: ведь вы пример мудрости, трепетной заботы, любви, уважения друг к другу. Наше общество всегда держалось на традиционных ценностях. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!», — подчеркнул глава областного центра.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, юбилярам семейной жизни вручили приветственные адреса, почетные грамоты и цветы.

На сцене театра прошел праздничный концерт и символическая церемония регистрации брака. Молодожены, недавно ставшие супругами, поблагодарили присутствующих за добрый пример. Как отметил руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов, всего в этом году в регионе официально оформили отношения более 15 тысяч человек.

«Золотые пары» поделились секретами счастливой совместной жизни. Петр Егорович и Мария Ефимовна Егоровы вместе 65 лет. Они вырастили двоих детей. Сейчас помогают воспитывать троих внуков.

«Основа крепкой семьи — умение уступать друг другу, не обращать внимание на мелочи и всегда находить общий язык», — считают они.

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