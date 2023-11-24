08:04 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Субсидированные авиабилеты будут доступны хабаровчанам и в 2024 году
Жители востока России продолжат экономить на цене путешествий
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Программа субсидирования авиабилетов, благодаря который дальневосточники могут летать в города России по сниженной цене, продлится и в 2024 году. По выгодной цене хабаровчане смогут отправиться из краевой столицы, Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского или Магадана в Москву, а также из Санкт-Петербурга во Владивосток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перелет в Москву и в Санкт-Петербург обойдется в 10 200 рублей. Отметим, каждый пассажир может приобрести ограниченное количество билетов. По правилам, для покупки доступны четыре билета «в одну сторону», либо два билета «туда—обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда—обратно».
Для оформления билетов потребуется паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для детей до 12 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, пассажиры до 2-х лет перевозятся бесплатно без предоставления отдельного места.
Воспользоваться субсидированными авиаперевозками можно с 1 января по 31 декабря 2024 года. Открытие продаж билетов на следующий год ожидается уже в ближайшее время.
Напомним, льготные тарифы действуют для отдельных категорий граждан: молодежи до 23 лет и жителей старше 60 лет, инвалидов I группы любого возраста, инвалидов с детства II и III группы, многодетных семей при наличии подтверждающих документов и других.