07:56 (мск), источник: Primgazeta.ru
Владивостокцев приглашают на ярмарки за разносолами
Традиционно торговые точки заработают в выходные дни.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ярмарки продовольственных товаров развернутся в субботу и воскресенье в разных районах города с 9:00 до 20:00. На прилавках будут представлены мясная, рыбная и молочная продукция, а также овощи, соленья и различные деликатесы от местных производителей.
25 и 26 ноября, в субботу и воскресенье, продовольственные фермерские товары будут представлены на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
26 ноября, в воскресенье, фермеры будут ждать покупателей на Басаргина, 15 и Полярной, 1.
Кроме того, ежедневно по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8 и Океанский проспект, 140 в павильонах проекта «Доступное Приморье» проходит торговля продовольственными товарами от местных производителей по доступной цене. Здесь можно приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, хлеб и многое другое.