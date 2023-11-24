07:51 (мск), источник: Комсомольская правда
За окном снег, дома «ноль»: сотни хабаровчан остались без отопления и горячей воды в ноябре
Минимум три десятка домов остались без тепла и горячей воды в Хабаровске.
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В Хабаровске произошла коммунальная авария по улице Руднева, 40. В связи с этим ряд домов остался без отопления и горячей воды. В списке — минимум 27 домов, о которых сообщила одна управляющая компания. Зданий, в которых сейчас замерзают люди, может быть больше.
Точно известно о следующих адресах:
— улица Руднева, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
— улица Зои Космодемьянской, 20, 25, 38, 30, 32, 34;
— улица Полины Осипенко, 41, 43, 43А, 45, 52;
— улица Майская, 35, 37, 60;
— улица Победы, 57, 60.
В этих домах воды не будет 24 ноября до 17 часов.
Между тем в Хабаровске резко похолодало. Сейчас за окном −16 градусов, которые ощущаются как −24 градуса. К вечеру прогнозируется снег. Ветер юго-западный, 5,6 метра в секунду. Вчера в это же время было гораздо теплее — минус семь градусов. Остается надеяться, что аварию устранят как можно быстрее.