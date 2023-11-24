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Спецоперация на Украине
06:10 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Как помогают пострадавшим от взрыва на шахте «Листвяжная»? Инфографика

Общая сумма выплат от предприятия на погибших и пострадавших составила 1 млрд 80 млн руб.

Общая сумма выплат от предприятия на погибших и пострадавших составила 1 млрд 80 млн руб.

Прошло два года после аварии на кузбасской шахте «Листвяжной», в которой погибли 46 шахтёров и пятеро спасателей. Рассказываем, чем помогают семьям погибшим.

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