06:10 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Как помогают пострадавшим от взрыва на шахте «Листвяжная»? Инфографика
Общая сумма выплат от предприятия на погибших и пострадавших составила 1 млрд 80 млн руб.
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Общая сумма выплат от предприятия на погибших и пострадавших составила 1 млрд 80 млн руб.
Прошло два года после аварии на кузбасской шахте «Листвяжной», в которой погибли 46 шахтёров и пятеро спасателей. Рассказываем, чем помогают семьям погибшим.