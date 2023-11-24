Капремонт дома в стиле неоклассицизм 1951 года постройки завершили в Измайлово

«Шедевры неоклассицизма — это украшение столичного жилого фонда. Подобные дома придают городу изящество и строгую красоту. Д. 6 на ул. Верхняя Первомайская — жемчужина, восстановление которой мы провели в 2023 году. Это здание — чудесный образец неоклассицизма. Важно было сохранить его первозданную красоту. Для этого специалисты ФКР Москвы разработали уникальный проект проведения работ и подобрали материалы и технологии, отвечающие всем нюансам объекта. Большое внимание уделили восстановлению лепного декора. Тщательно дофрагментовали каждый элемент в местах утрат. Сейчас дом получил вторую жизнь», — цитирует пресс-служба заместителя начальника производственного технического управления ФКР Москвы Бориса Джиоева.
Отмечается, что работы по обновлению фасада начались с расчистки внешних стен и ремонта штукатурного слоя. Далее восстановили разрушенные сегменты кирпичной кладки, а участки фасада, пораженные грибком или со следами намокания, обработали биоцидным составом. На следующем этапе специалисты сосредоточились на ремонте балконных плит и архитектурных элементов. После чего наступила очередь окраски фасада. По окончании основных работ мастера отремонтировали оконные и дверные откосы. Заменили отливы и водосточные трубы, обновили цокольное покрытие и входные группы. На крыше дома произвели смену поврежденных стропил и заменили обрешетку. Кровлю здания разобрали, устаревшее покрытие поменяли на новое. Выполнили работы по утеплению чердачного помещения плитами из минеральной ваты и заменили ходовые доски.
Как указывается в материале, пятиэтажный жилой д. 16 на ул. Верхняя Первомайская был построен в 1951 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Пластику уличных фасадов определяют выступы прямоугольных эркеров и порталы входных групп. Оконные проемы подчеркнуты наличниками и декоративными подоконниками. Профилированные плиты балконов поддерживают кронштейны. По периметру здания расположены межэтажные и венчающий карнизы.