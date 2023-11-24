Главное
Спецоперация на Украине
08:43 (мск), источник: АиФ Иркутск

Фестиваль кузнечного мастерства пройдет в Иркутске 26 ноября

Фестиваль кузнечного мастерства пройдет в Иркутске в воскресенье, 26 ноября. Проходить он будет в Парке семейного отдыха в микрорайоне Солнечный, начало в 14:00.

Источник: Аргументы и факты

По сообщению организаторов, в фестивале примут участие команды кузнецов из Иркутска, Ангарска и Улан-Удэ. Каждому из коллективов-участников предстоит сделать кованую скульптуру, которая должна отражать тему семьи.

Помимо изготовления кованых скульптур, организаторы подготовили и развлекательную программу для посетителей фестиваля кузнечного мастерства. В частности, запланированы мастер-классы по ковке и чеканке монет, фехтованию и кулачному бою. Также пройдет реконструкция боев эпохи Древней Руси. Завершится праздник выступлением творческих коллективов и огненным шоу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
искусство