Фестиваль кузнечного мастерства пройдет в Иркутске 26 ноября

По сообщению организаторов, в фестивале примут участие команды кузнецов из Иркутска, Ангарска и Улан-Удэ. Каждому из коллективов-участников предстоит сделать кованую скульптуру, которая должна отражать тему семьи.
Помимо изготовления кованых скульптур, организаторы подготовили и развлекательную программу для посетителей фестиваля кузнечного мастерства. В частности, запланированы мастер-классы по ковке и чеканке монет, фехтованию и кулачному бою. Также пройдет реконструкция боев эпохи Древней Руси. Завершится праздник выступлением творческих коллективов и огненным шоу.