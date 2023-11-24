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08:38 (мск), источник: НИА Байкал

В Мариуполе подготовлено место под постамент для бюста иркутянина Эдуарда Дьяконова

Иркутская область, НИА-Байкал — На Аллее Героев в Мариуполе ДНР готово место под постамент, на который установят бюст иркутянина Эдуарда Дьяконова, Героя России, павшего в боях за город.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — На Аллее Героев в Мариуполе ДНР готово место под постамент, на который установят бюст иркутянина Эдуарда Дьяконова, Героя России, павшего в боях за город.

Об этом сообщила начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

«Аллея находится на проспекте Ленина — центральной улице Мариуполя. Территорию благоустроят, высадят деревья. Недавно в Мариуполе побывала мама Эдуарда Дьяконова. Она приняла участие в согласовании проекта», — отметила Ольга Куриленкова.

Также она сообщила, что бойцам из Приангарья передана помощь от иркутского землячества «Байкал» в Москве. На складе гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону встретили и другие грузы из Иркутской области.

Кроме того, Ольга Куриленкова и Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова встретились с Уполномоченным по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьей Морозовой.

По информации пресс-службы облправительства, были рассмотрены вопросы, которые требуют совместных решений, достигнуты договоренности о взаимодействии в сфере молодежной политики и в рамках работы с общественными объединениями.

«Специалисты из Иркутской области готовы оказать консультативную помощь, поделиться опытом, как выстроить работу в этих направлениях. Сотрудничество мы обязательно продолжим, думаю, это будет полезно и интересно обеим сторонам», — отметила Ольга Куриленкова.

«Мы договорились о реализации совместных межрегиональных проектов, обсудили большой пласт вопросов по работе с семьями военнослужащих и по защите прав человека», — прокомментировала встречу Светлана Семенова.

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