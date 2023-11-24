08:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В санаториях Кемеровской области отдохнули почти 100 тысяч человек
На такой отдых кузбассовец потратил около 19 тысяч рублей.
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По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в санаториях Кемеровской области в этом году отдохнули 97 тысяч человек. В среднем кузбассовцев потратил на это 19 тыс. рублей.
Доходы санаториев Кузбассе выросли на 26% до 1 млрд 846 млн рублей и заняли третье место по Сибирскому федеральному округу. В целом же доходы санаториев Сибири составили 13,3 млрд рублей за первые 9 месяцев 2023 года, что на 16% больше, чем в прошлом году. В сибирских санаториях отдохнули более 500 тысяч человек.
В первой пятёрке СФО по доходам санаторно-курортных учреждений Алтайский край (6,6 млрд рублей и 124 тыс. отдохнувших), Новосибирская область (1,9 млрд рублей и 81 тыс. отдохнувших), Красноярский край (773 млн рублей и 52 тыс. отдохнувших) и Иркутская область (705 млн рублей и 32 тыс. человек).