08:27 (мск), источник: Om1.ru
Из-за перекрытия бульвара Архитекторов изменятся маршруты омских автобусов
7 маршрутов пустят по новым улицам.
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Уже в понедельник, 27 ноября, в Омске перекроют значительную часть бульвара Архитекторов. В связи с реконструкцией улицы ограничат движение на большом отрезке от Степанца до Волгоградской, за исключением перекрёстка с Ватутина, который продолжит работать. Ограничения накладывают до 5 декабря.
На это время изменятся маршруты автобусов, ходящих до «МЕГИ». Всего, по информации пресс-службы мэрии, в список попали 7 маршрутов: