Главное
Спецоперация на Украине
08:27 (мск), источник: Om1.ru

Из-за перекрытия бульвара Архитекторов изменятся маршруты омских автобусов

7 маршрутов пустят по новым улицам.

Источник: Om1.ru

Уже в понедельник, 27 ноября, в Омске перекроют значительную часть бульвара Архитекторов. В связи с реконструкцией улицы ограничат движение на большом отрезке от Степанца до Волгоградской, за исключением перекрёстка с Ватутина, который продолжит работать. Ограничения накладывают до 5 декабря.

На это время изменятся маршруты автобусов, ходящих до «МЕГИ». Всего, по информации пресс-службы мэрии, в список попали 7 маршрутов:

  • 23 автобус (Чкаловский — «МЕГА») при движении в сторону улицы 70 лет Октября будет проезжать по бульвару Архитекторов до перекрёстка с дублёром Конева, затем по Конева — Ватутина — Дмитриева — 70 лет Октября
  • 88 автобус (Чукреевка — Рыбачий) в обоих направлениях пойдёт бульвару Архитекторов — Конева — Ватутина
  • 95 автобус (Южный — «МЕГА») при движении к торговому центру поедет по Конева, в обратном направлении — по бульвару Архитекторов, Конева, Ватутина, Дмитриева и 70 лет Октября.
  • 272 маршрутка (Входной — Малиновского) в обоих направлениях будет делать небольшой крюк по Конева — Ватутина
  • 212 («МЕГА» — «Лента»), 331 («МЕГА» — ПИ «Иртыш») и 503 («МЕГА» — Загородный) маршрутки пойдут по Конева — Ватутина — Дмитриева — 70 лет Октября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта