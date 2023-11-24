09:41 (мск), источник: НИА Ростов
Губернатор поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи на Дону
Губернатор Василий Голубев заявил о своём поручении 23 ноября, на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.
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Комментируя выступление одного из депутатов, губернатор Василий Голубев отметил, что накануне им было дано поручение о подготовке проведения на Дону Года семьи. Займется организацией мероприятий региональный оргкомитет, который должен быть создан до середины декабря.
Я вчера уже дал поручение начать эту работу — с учетом решения Президента России об объявлении Года семьи.
Напомним, что в утвержденном в первом чтении проекте бюджета-2024 Ростовской области две трети расходов, 199 млрд рублей предусмотрено на отрасли социальной сферы — в их числе расходы на социальную политику — 78 млрд рублей, меры социальной поддержки населения — 48 млрд рублей.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.