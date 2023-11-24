11:26 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики
Погода в выходные дни порадует лишь жителей южных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Синоптики обещают, что на недолгий период осадки прекратятся, а столбики термометров незначительно опустятся.
В Казгидромете также отметили, что такая погода не сохранится долго.
По их прогнозу, на большей части страны пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями, появится гололёд. Резких колебаний температуры не будет.
И только на юге прогнозируется преимущественно погода без осадков.