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11:26 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

Погода в выходные дни порадует лишь жителей южных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Baigenews

Синоптики обещают, что на недолгий период осадки прекратятся, а столбики термометров незначительно опустятся.

«Атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере республики, постепенно уходит на северо-восток, а в тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон, с которым прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы северных регионах до 5−10 мороза», — сообщили прогнозисты.

В Казгидромете также отметили, что такая погода не сохранится долго.

«Не успев установиться, антициклон покинет нашу страну, так как в тыл к нему с запада придёт очередной циклон из районов Атлантики, который вновь обусловит неустойчивый характер погоды», — сообщили синоптики.

По их прогнозу, на большей части страны пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями, появится гололёд. Резких колебаний температуры не будет.

И только на юге прогнозируется преимущественно погода без осадков.

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