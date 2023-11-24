10:26 (мск), источник: MOS.Ru
Станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ
Специалисты демонтировали кирпичную стену, разделяющую две станции.
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Завершено соединение перехода между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В зоне пересадки завершена проходка горным способом подземного перехода и выполнена гидроизоляция чугунной обделки, сейчас ведутся монолитные работы. Для примыкания к исторической станции демонтирована кирпичная стена — последняя преграда, отделяющая старую “Электрозаводскую” от новой», — отметил Андрей Бочкарев.
Также в подземной части пересадочного узла специалисты начали монтировать инженерные системы и отделку пассажирской зоны. Проводят работы по облицовке полов и стен гранитом, а также устройству архитектурного освещения.
В другой части пересадки, ранее сооруженной в открытом котловане, тоже продолжаются работы. Здесь завершается гидроизоляция основных конструкций, уже начались поэтапный демонтаж креплений и обратная засыпка котлована.
При этом уникальный облик станции «Электрозаводская» радиальной ветки метро остается неизменным. Хотя пересадочный коридор ведет в торец платформы, существующие элементы ее оформления, включая карниз и художественный тимпан, сохранены. Со стороны подходного коридора будут установлены два мраморных горельефа — «Путейцы» и «Работницы электрозавода», демонтированные более 60 лет назад. Сейчас они находятся на реставрации. Элементы, утраченные за годы хранения горельефов на складе, восстанавливаются на основании рекомендаций архитекторов, технологов и архивных фотографий.