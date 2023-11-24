10:53 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 25 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Для чего в старину женщины отдавали подругам свои простыни?
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25 ноября верующие вспоминают святителя Иоанна Милостивого, в народном календаре — Иван Снежный. У наших предков дата была связана с различными традициями и запретами, которые могут показаться странными тем, кто живет в 21 веке. В то же время многие и сегодня прислушиваются к заветам, передаваемым из уст в уста на протяжении столетий.
Народные приметы на 25 ноября: что нельзя делать
В старину говорили, что 25 ноября нельзя отправляться в путь: дорога окажется неудачной и принесет потери. Самое малое, чего рискует лишиться человек, уехавший из дома, — деньги. Поэтому наши предки, не имея возможности отложить поездку, обязательно брали с собой талисман или икону.
Под запретом не только путешествия и командировки, но и новоселье, а также трудоустройство. С решением этих вопросов нужно повременить хотя бы сутки, тогда смена работы или места жительства принесет счастье. В противном случае есть вероятность столкнуться с тяжелыми болезнями.
Очень важным в этот день будет общение с родственниками, особенно с представителями старшего поколения. Нужно внимательно их выслушать, так как сможете получить от них ценную информацию. Нельзя игнорировать их советы, иначе быть беде.
На Руси считали, что 25 ноября не стоит браться за пересадку растений, так как они не приживутся. Покупать цветы в подарок тоже не нужно: букет быстро завянет, а отношения с получившим его человеком скоро испортятся.
Девушкам, которые пока не вышли замуж, в день Ивана Снежного не рекомендуется проводить в женской компании. Тем, кто ослушается, грозит одиночество в течение всего следующего года. Неудачи в личной жизни грозят и тем красавицам, которые отправятся вместе с подругой за новой парой обуви. Поэтому шопинг лучше спланировать на другое время. Если же 25 ноября к вам посватаются, стоит крепко подумать над этим предложением. Отказав жениху, можно остаться в одиночестве как минимум до Масленицы.
Замужним женщинам мудрецы советовали аккуратнее использовать в этот день специи. Если в еде, приготовленной супругу, окажется слишком много перца, мужчина станет очень раздражительным и злым, отношения в семье испортятся.
Кстати, о еде. 25 ноября следует проявлять умеренность, садясь за стол: не объедаться и не употреблять крепкие напитки. В противном случае можно столкнуться с недугами и потерять сон. Лучшим выбором для этого дня станут легкие блюда — овощи, нежирное мясо, молочные продукты.
В этот день ни в коем случае нельзя поднимать с земли замеченные вами чужие вещи или деньги. Подбирая такие находки, можно стать жертвой порчи.
Народные приметы на 25 ноября: что можно делать
Ноябрь на Руси считался зимним месяцем. Подготовив дома и транспорт к сезону, наши предки продолжали принимать меры, чтобы дождаться весны с минимальными потерями. Практически каждый день они заваривали чай с целебными травами, ели мед и сушеные ягоды, — укрепляли иммунитет. 25 ноября верующие ходили в церковь, чтобы помолиться за здравие своих близких, особенно детей.
Ближе к концу месяца в старину играли последние в текущем году свадьбы. Сезон бракосочетаний снова открывался лишь в конце зимы — на Масленицу. Поэтому свободные девушки и парни в этот период могли гадать на встречу со второй половинкой или участвовать в гуляниях, где можно было встретить свою судьбу или просто завести новые знакомства.
К слову, помочь в обретении счастья незамужней красавице могла ее семейная подруга. Для этого она брала простынь, на которой спала с супругом, и читала соответствующий наговор. После этого одинокая девушка забирала эту простынь и проводила на ней три ночи, затем возвращала хозяйке, предварительно постирав.
День подходит для работы и хлопот по хозяйству. Нужно постараться сделать как можно больше добрых дел, тогда в ближайшие дни вам улыбнется фортуна.
25 ноября можно смело отправляться за покупками. Новые вещи прослужат вам долго. Исключение, как мы помним, предусмотрено только для незамужних подруг, решивших обзавестись новой обувью. Остальные приобретения будут удачными.
Особый совет существовал в старину для замужних женщин. Им рекомендовали угощать своих мужей орехами. Это поможет наладить отношения в семье.
Приметы о погоде на 25 ноября
Согласно наблюдениям наших предков, погода 25 ноября поможет понять, каким будет декабрь. Осадки указывают на то, что первый месяц зимы будет снежным. Если на улице будет солнечно, то и начало зимы окажется погожим.
Низкие облака 25 ноября указывают на скорое похолодание. Утренняя изморозь предвещает снегопад ближе к ночи.
Именинники 25 ноября
25 ноября именины отмечают Александр, Дмитрий, Борис и Владимир. Также поздравить нужно Матвея и Константина.