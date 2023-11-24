11:38 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В домах жителей Кишинева будет темно и холодно: горожане останутся без света на целый день — список улиц
Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества.
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Компания Premier Energy сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг 24 ноября состоятся отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также в некоторых населенных пунктах Молдовы.
Центр:
— ул. Г. Асаки 65, 67A, 69/2, 69/3, 69/4, В. Короленко 1/1, 2/2 в период
Ботаника:
— ул. Валя Кручий 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/9 в период
Чеканы:
— ул. Колоница в период
— ул. Каля Басарабией 7, Каля Мошилор 2, 2/1, 4, 7, Измаил 101−111, Т. Владимиреску 1/7, 1A, 8A, 53, Узинелор 1, Вадул луй Водэ 2/1 в период
Рышкановка:
— ул. Н. Димо 7/2, 9/2, 9/3, 11, 11/2, 11/3, 11/4 в период
— ул. А. Руссо 18/1, Будешть 32A, Флорень 1−19, 4−20, М. Дрэган 10, 10/1, 11, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16, 16/2, 16/5, 18/1, 18/2, 18/3, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 22/3, 28, Мерень 16−20, 17, Мерень переулок 1−19, 16−24, Петродава 19, В. Вынзару 2−20, 11, В. Бузеску 3−11 в период
— ул. Академик А. Сахаров 2, 4, 5, Д. Рышкану 9, 9A, 11, 11/2, 31/3, 35/3, Н. Димо 2, 3/1, 4, 4/1, 8, 10, 12, Т. Владимиреску 16, 18, 22 в период
Также отключения электроэнергии ожидаются в ряде пригородов муниципия Кишинев и в некоторых районах Молдовы.