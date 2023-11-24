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10:49 (мск), источник: МК.RU Красноярск

На выходных в Красноярске потеплеет до −6 градусов днем

Об этом рассказали синоптики Apple Weather.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает на предстоящих выходных.

Так, в субботу 25 ноября температура воздуха днем составит −5 градусов, будет идти снег, ожидается слабый ветер. Ночью температура упадет до −11 градусов.

В воскресенье ожидается −6 градусов днем, будет снежно, ветер будет слабый (1−2 метра в секунду. Ночью похолодает до −12 градусов.

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