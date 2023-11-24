10:49 (мск), источник: МК.RU Красноярск
На выходных в Красноярске потеплеет до −6 градусов днем
Об этом рассказали синоптики Apple Weather.
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Красноярцам рассказали, какая погода их ожидает на предстоящих выходных.
Так, в субботу 25 ноября температура воздуха днем составит −5 градусов, будет идти снег, ожидается слабый ветер. Ночью температура упадет до −11 градусов.
В воскресенье ожидается −6 градусов днем, будет снежно, ветер будет слабый (1−2 метра в секунду. Ночью похолодает до −12 градусов.