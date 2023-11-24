11:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Морозы до −40°С прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни
Местами возможен снег.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный снег местами в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Ночью за окном будет до −40°С. Столбики термометров днем покажут до от −32 до −3°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 25 ноября, ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, ветер юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Столбики термометров ночью покажут −17,-22°, при прояснении −27−32°, днем за окном будет −8,-13°, при облачной погоде −18,-23°, в западных и южных районах местами ночью ожидается до −12°, днем до −3°С.
В воскресенье, 26 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами ожидается небольшой снег, ночью в Нижнеудинском, Тулунском районах, в течение суток в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью за окном будет −12,-17°, местами −22,-27°, днем столбики термометров установятся на отметках −8,-13°, местами −18,-23°, на севере Катангского и в северо-восточных районах ночью −29,-34°, местами до −40°, днем −27,-32°С.