11:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Известны даты проведения IX Восточного экономического форума
Международная площадка откроется по традиции в сентябре.
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IX Восточный экономический форум (16+) состоится во Владивостоке в кампусе ДВФУ Русского острова с 3 по 6 сентября 2024 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Росконгресс.
«Восточный экономический форум стал важнейшей политической платформой для обсуждения инициатив России в АТР. С другой стороны — это в буквальном смысле деловой хаб на Дальнем Востоке, где бизнес и научные круги представляют свои перспективные проекты, находят партнеров, заключают сделки. ВЭФ 2023 года стал рекордным по общей сумме заключенных соглашений — 3 трлн 818 млрд рублей. Убежден, что ВЭФ 2024 станет знаковым событием для делового сообщества», — рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
В VIII Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран. Главная тема прошедшего форума — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии включали в себя шесть блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Логистика перемен», «Дальний Восток будущего», «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?», «Образование и воспитание как основа независимости».