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11:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Станет теплее. Узгидромет рассказал о погоде на выходных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на выходные. Узбекистанцев ждет постепенное повышение температуры до 23 градусов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Podrobno.uz

«Сегодня и в выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков», — отметили синоптики.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. Сегодня днем воздух прогреется до 15−18 градусов, в субботу — до 17−20 градусов, а в воскресенье — до 20−23 градусов тепла. Преобладающая температура ночью составит 5−10 градусов тепла.

Ветер восточный 7−12 м/с, сегодня днем местами с усилением до 15−20 м/с.

Ташкент

24—26 ноября — переменная облачность без осадков, ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью составит от 7−9 градусов тепла, днем 24 ноября — от 15 до 17 градусов тепла, 25 ноября — от 16 до 18 градусов тепла, 26 ноября — от 19 до 21 градуса.

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