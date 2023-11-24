Станет теплее. Узгидромет рассказал о погоде на выходных

«Сегодня и в выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков», — отметили синоптики.
Температура воздуха будет постепенно повышаться. Сегодня днем воздух прогреется до 15−18 градусов, в субботу — до 17−20 градусов, а в воскресенье — до 20−23 градусов тепла. Преобладающая температура ночью составит 5−10 градусов тепла.
Ветер восточный 7−12 м/с, сегодня днем местами с усилением до 15−20 м/с.
24—26 ноября — переменная облачность без осадков, ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью составит от 7−9 градусов тепла, днем 24 ноября — от 15 до 17 градусов тепла, 25 ноября — от 16 до 18 градусов тепла, 26 ноября — от 19 до 21 градуса.