10:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
857 упаковок препарата для онкобольных испортилось по вине работницы минздрава
Ущерб составил более 14,5 млн рублей.
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857 упаковок препарата «Митомицин» от онкологии испортились на складе по вине бывшей начальницы отдела организации лекарственного обеспечения Минздрава.
В 2018 году краевое министерство сформировало потребность в лекарстве в количестве 2,3 тыс штук, но фактически требовалось только 748 упаковок. Женщина не учла историю отпуска препарата в предыдущие годы: реализация в 2016 г. составила 141 упаковку, в 2017 г. — 308 упаковок. Из-за снижения финансирования было приобретено 1725 упаковок почти на 30 млн рублей. При этом препарат был дешевле за счет сниженного срока годности: от 11 до 13 месяцев вместо четырех лет. Из-за этого большая часть препарата испортилась. В 2020 году во время инвентаризации обнаружили остаток в 857 упаковок по пять флаконов в каждой. Ущерб составил более 14,5 млн рублей.
В связи с истекшим сроком давности, уголовное дело по статье «Халатность» было закрыто. Однако ущерб бывшей работницы минздрава все-таки придется возместить.