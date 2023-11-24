10:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Две хабаровские УК заплатят четверть миллиона штрафа за неубранный снег
В городе очищено от снега меньше трети дворов.
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Главное управление госконтроля правительства Хабаровского края продолжает рейд по дворам краевой столицы с целью выявления нарушений по уборке снега. После прохождения первого циклона 7 ноября проведено более 700 рейдовых осмотров придомовых территорий многоквартирных домов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Результаты показывают, что надлежащим образом убрано только 197 дворов. В остальных — снег, ледовый накат и дорожная обстановка, угрожающая здоровью.
По результатам инспекций, главным управлением госконтроля 27 управляющим компаниям и ТСЖ объявлены предостережения.
Также в этом месяце по обращениям граждан поверены 22 адреса. В итоге за нарушения две «управляйки» оштрафованы на общую сумму 250 тыс рублей, четырем назначено наказание в виде предупреждения. Рейдовые мероприятия продолжатся в течение всей зимы. В случае, если придомовые территории остаются без внимания управляющих компаний, гражданам советуют жаловаться в управление госконтроля.
Сделать это можно несколькими способами: обратиться с письменным или устным заявлением по адресу Амурский бульвар, д. 43; по телефону «горячей линии»