10:45 (мск), источник: АиФ Воронеж
Мэрия прокомментировала призыв не приводить детей в школы Воронежа
В Воронеже обстановка спокойная и управляемая, сообщают власти.
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Обеспокоенные горожане начали распространять слух о том, что приходить в школы не нужно, сообщает управление образования региона.
Напомним, что вчера многие обучающиеся увидели информацию о готовящемся теракте в сомнительном telegram-канале. В связи с этим родился слух о приостановке занятий.
Администрация утверждает, что причин для паники нет, обстановка в Воронеже спокойна. Рекомендаций не приводить детей в школы не было.
Управление образования обратилось к жителям города с просьбой обращать внимание только на официальную информацию. Чтобы минимизировать число фейков, с учителями будут проведены инструктажи по методам общения с детьми и их родителями.