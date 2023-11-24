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Главные новости 24 ноября
10:45 (мск), источник: АиФ Воронеж

Мэрия прокомментировала призыв не приводить детей в школы Воронежа

В Воронеже обстановка спокойная и управляемая, сообщают власти.

Обеспокоенные горожане начали распространять слух о том, что приходить в школы не нужно, сообщает управление образования региона.

Напомним, что вчера многие обучающиеся увидели информацию о готовящемся теракте в сомнительном telegram-канале. В связи с этим родился слух о приостановке занятий.

Администрация утверждает, что причин для паники нет, обстановка в Воронеже спокойна. Рекомендаций не приводить детей в школы не было.

Управление образования обратилось к жителям города с просьбой обращать внимание только на официальную информацию. Чтобы минимизировать число фейков, с учителями будут проведены инструктажи по методам общения с детьми и их родителями.

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