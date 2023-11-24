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Главные новости 24 ноября
10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Владивостока заявил, что городу необходимы новые троллейбусы

В 2024 году во Владивостоке обновят электротранспорт.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке могут появиться 16 новых троллейбусов. Электротранспорт города обновят в 2024 году. Мэр Константин Шестаков рассказал, что уже разместили электронный аукцион на закупку нового общественного транспорта, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Идею получится реализовать за счет средств специального казначейского кредита, который в этом году получило региональное правительство. По словам главы приморской столицы, это будут современные троллейбусы с увеличенным автономным ходом и с возможностью зарядки от контактной сети.

«В настоящее время подвижной состав троллейбусов Владивостока составляет 16 единиц. Восьми из них уже более 17 лет, при этом нормативный срок эксплуатации троллейбусов — 10. Кроме того, новые троллейбусы позволят продлить маршруты до микрорайона Снеговая Падь, где в последние годы наблюдается активное строительство и необходимость в расширении транспортной сети», — подытожил Константин Владимирович.

Отметим, что по этому казначейскому кредиту во Владивостоке планирует реализовать сразу несколько крупных проектов. Например, в двухэтажном здании на улице Постышева, 7а, по заказу администрации Владивостока проведут комплексный ремонт. Здесь будет новый детский сад, рассчитанный на 130 малышей. Согласно проекту, в новом дошкольном учреждении откроют шесть групп разных возрастов, включая группу временного пребывания. Подрядчику также предстоит сделать пищеблок, музыкальный и спортивный залы, облагородить территорию, чтобы малыши с комфортом росли и развивались.

Также благодаря выделенным средствам планируется модернизировать теплосети, отремонтировать лицей № 3 в районе Садгорода, починить гимнастический зал на Океанском проспекте и реализовать другие проекты.

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