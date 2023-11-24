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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Ученые из Владивостока создают уникальную биокерамику для лечения костей

Образцы нового материала уже испытали на белом кролике.

Источник: ДВФУ

Ученые Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского медицинского университета создают новый тип биоматериалов для костной инженерии с помощью современных технологических подходов. Эксперты собрали прототип костно-керамического матрикса для восстановления крупных дефектов костей. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Ученые ДВФУ предложили новый тип биокомпозитной керамики, которая активирует рост костной ткани и помогает ее глубокому прорастанию в имплантат. Для формирования керамического каркаса ученые использовали технологи реакционного искрового плазменного спекания.

«Предложенный технологический подход позволяет получить материал с повышенной плотностью, механической прочностью и микротвердостью, а также с определенным уровнем пористости, обладающей необходимыми биосовместимыми свойствами и антибактериальной активностью. Это важно для эффективной связи между тканью кости и имплантатом, а также регенерации костной ткани при использовании данного импланта», — рассказал кандидат химических наук, заместитель директора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Евгений Папынов.

Образцы нового биоматериала имплантировали в мягкие ткани грудной клетки лабораторного животного — новозеландского белого кролика. За три месяца восстановительного периода у млекопитающего не выявили специфические воспаления, некроз или опухолевые образования. Также ученые доказали, что материал абсолютно не токсичен и обладает полной биосовместимостью с живым организмом.

На предыдущем этапе ученые тем же способом синтезировали тип инертной биокерамики, который также показал высокую совместимость с костной тканью кролика. Следующий шаг химиков — исследование нового состава на основе диоксида титана в составе с биоактивными компонентами роста костной ткани.

Исследователи из ДВФУ отметили, что их разработка может быть представлена на рынке в ближайшие пять лет, когда завершится цикл испытаний.

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