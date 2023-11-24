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11:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Рекордное подорожание «фрукта для бедных» объяснил волгоградский фермер

Чтобы это понять, не нужно обладать экономическим образованием, считает Андрей Прошаков.

Источник: AP 2023

Статистическое ведомство сообщило накануне о рекордном подорожании бананов. В России их стоимость превысила 140 рублей, в Волгоградской области, по данным Волгоградстата, составила на 20 ноября 132,8 рубля, поднявшись за неделю более чем на 30 рублей. По данным на 9 января 2023 года она составляла 86,38 рубля.

Причину такого резкого скачка на этот иноземный продукт, который эксперты называют «фруктом для бедных», объяснил волгоградский фермер, литератор, блогер и публицист Андрей Прошаков.

«Я как-то уже писал, что бананы — уникальный продукт. Он наглядно демонстрирует реальное соотношение стоимости доллара к рублю: один килограмм бананов равен одному доллару. Чтобы это понять, не нужно обладать экономическим образованием», — считает фермер.

К такому же выводу приходит гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий, которую цитирует rbc.ru.

«К стоимости фруктов добавилась курсовая разница», — поясняет эксперт.

После укрепления курса рубля рост цен приостановился, но если рубль ослабнет, это снова может произойти, предполагает Козий.

Накануне стало известно, что волгоградским чиновникам и депутатам планируют на 10,9% поднять зарплаты.

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