11:19 (мск), источник: АиФ Волгоград
Рекордное подорожание «фрукта для бедных» объяснил волгоградский фермер
Чтобы это понять, не нужно обладать экономическим образованием, считает Андрей Прошаков.
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Статистическое ведомство сообщило накануне о рекордном подорожании бананов. В России их стоимость превысила 140 рублей, в Волгоградской области, по данным Волгоградстата, составила на 20 ноября 132,8 рубля, поднявшись за неделю более чем на 30 рублей. По данным на 9 января 2023 года она составляла 86,38 рубля.
Причину такого резкого скачка на этот иноземный продукт, который эксперты называют «фруктом для бедных», объяснил волгоградский фермер, литератор, блогер и публицист Андрей Прошаков.
«Я как-то уже писал, что бананы — уникальный продукт. Он наглядно демонстрирует реальное соотношение стоимости доллара к рублю: один килограмм бананов равен одному доллару. Чтобы это понять, не нужно обладать экономическим образованием», — считает фермер.
К такому же выводу приходит гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий, которую цитирует rbc.ru.
«К стоимости фруктов добавилась курсовая разница», — поясняет эксперт.
После укрепления курса рубля рост цен приостановился, но если рубль ослабнет, это снова может произойти, предполагает Козий.
Накануне стало известно, что волгоградским чиновникам и депутатам планируют на 10,9% поднять зарплаты.