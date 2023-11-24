11:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Что почём: сколько стоит Дед Мороз для ребёнка в Хабаровске
Пока повышенного спроса на аниматоров нет, но всё меняется с каждым днём.
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Чуть больше месяца осталось до самого ожидаемого и всеми любимого праздника Нового года, но задуматься о том, как его провести, нужно заранее. И если взрослые могут ограничиться весёлым застольем, до для детей всё-таки хочется организовать настоящее чудо, которое трудно представить без главного героя торжества — Деда Мороза. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» выяснил, во сколько сейчас родителям обойдётся аниматор, который выступит в качестве этого персонажа.
Как найти правильного Деда Мороза
В настоящее время какого-либо ажиотажа на услуги Деда Мороза и Снегурочки в Хабаровске не ожидается. Но, как отметили в одном из праздничных агентств, опираясь на собственную практику, с каждый днём найти аниматоров за адекватные деньги будет всё сложнее. Наибольшим спросом пока пользуются персонажи для работы на новогодних корпоративах — как правило в этом случае Деда Мороза и Снегурочку сопровождает целая команда вместе с ди-джеем, фокусниками и даже танцорами. В этом случае стоимость праздничной программы может легко достигнуть 100−150 тысяч рублей.
Что касается детей, то помимо новогодних утренников в школы и детские сады, очень популярно приглашать сказочных персонажей домой для поздравления чада. И тут вариантов всего два — либо обратиться в праздничное агентство, либо прибегнуть к помощи частников. И в каждом из них есть свои особенности. Так, в первом случае за более высокую цену можно рассчитывать на качество услуги и кассовый чек, который можно будет предъявить в случае неоправданных ожиданий или нарушение условий. При втором варианте есть риск нарваться на человека, который может безнадёжно испортить праздник.
Как рассказал нашему корреспонденту актёр Хабаровского театра юного зрителя Пётр Нестеренко, аниматор — это в первую очередь артист и он должен быть, как бы банально это ни звучало, живым. Этот человек должен уметь гибко и адекватно реагировать на любые обстоятельства и находить подход не только к ребёнку, но и его родителям. Только в этом случае удастся создать праздничное настроение и сделать поздравление незабываемым. В противном случае вы получите человека, который просто будет отыгрывать заранее отрепетированный сценарий и равнодушный к тому, что делает. Только вот такой Дед Мороз может просто испугать ребёнка — аниматор не будет смотреть готов ли он идти на контакт или нет.
— При поисках Деда Мороза и Снегурочки я бы не доверял только телефонному разговору — вы с большой долей вероятности попадёте на продажника, а они могут наобещать золотые горы только ради того, чтобы получить заказ. По-хорошему, я бы порекомендовал обязательно лично пообщаться с непосредственным исполнителем, чтобы понять стиль его работы, характер и разобраться подходит ли он вам данный артист или нет. Лучше, конечно, ориентироваться на крупные праздничные агентства с большим опытом. Надо понимать, что горячая пора вот-вот начнётся и на рынок выйдут сомнительные люди, которые и не занимались раньше таким никогда. Тут уже даже о профессионализме говорить не приходится, — отметил Пётр Нестеренко.
Что по ценам
Если говорить про частные предложения, то в первую очередь родители начинаются вести поиски на крупных бесплатных торговых онлайн-площадка. В настоящее время предложений там относительно немного, но это на данный момент. Нам удалось насчитать лишь порядка 20−25 предложений, которые отличаются как по цене, так и по предложению. Зачастую людей пытаются завлечь низкой стоимостью в объявлении, однако при обсуждении деталей она вырастает в разы. Кто-то делает упор на креатив, кто-то на опыт, кто-то козыряет большой актёрской карьерой. Увидели мы даже объявление, которое обещает 10% от цены заказа отправить на помощь нашим героям на СВО.
Что касается праздничных агентств, то тут отличается не только ценовая политика, но и возможность столь недолгой продолжительности визита. Так, большинство домашних праздничных программ идут порядка получаса, но при этом могут включать в себя различные фокусы, шоу мыльных пузырей, световое представление. Ценник также зависит от фантазии заказчики, но обычно начинается от шести тысяч рублей и выше.
Необходимо отметить, что мы искали предложения с посещением сказочных героев до 29 декабря. После этой даты стоимость услуг начинает расти в геометрической прогрессии. Если же хочется порадовать ребёнка прямо в новогоднюю ночь, то можно умножать озвученные нами цены на три, а то и на четыре — если, конечно, вообще удастся найти свободного аниматора в разгар праздника. Но есть, правда, и совсем бюджетный вариант: взять костюм Деда Мороза в прокат и исполнить роль самостоятельно или при помощи друзей. Так, аренда одеяния зимнего волшебника с мешком для подарков сейчас в Хабаровске стартует от одной тысячи рублей в сутки.