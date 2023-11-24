12:42 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкентском метро временно изменится режим работы некоторых станций
Изменение режима работы связано с запуском новых станций наземной кольцевой линии метро.
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По данным пресс-службы столичного метрополитена, в целях запуска в эксплуатацию новых станций «Турон» (13 станция) и «Кипчок» (14 станция) на втором этапе линии «Наземная кольцевая дорога» Ташкентского метрополитена планируется проведение работ по техническому соединению их с существующими станциями линии.
В связи с этим с 25 ноября изменится режим работы некоторых станций.
В частности, режим работы станций «Технопарк» (Дустлик-2) и «Яшнабад» (2 станция) будет сокращен с 06:00 до 22:00.
Режим работы станций на участке линии от станции «Тузель» (3 станция) до станции «Курувчилар» (12 станция) останется без изменений, с 05:00 до 23:00.
Отмечается, что с 05:00 до 06:00 и с 22:00 до 23:00 будет организовано одностороннее движение поездов на участке Тузель — Курувчилар.