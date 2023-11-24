13:04 (мск), источник: Клопс.ru
На Невского в одном месте запретили разворот, в другом — разрешили
Вдоль дороги появились новые знаки.
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В Калининграде на Невского в одном месте запретили разворот, в другом — разрешили. Об этом «Клопс» сообщили автомобилисты.
Речь про участок в районе предприятия Балткран. Вдоль улицы установили новые знаки: возле пешеходного перехода развернуться в сторону центра теперь нельзя, зато можно это сделать на следующем пересечении, не доезжая до Краснокаменной.
Водители рассказывают, что развернуться порой было возможно, только если переходят дорогу пешеходы, которые через кнопку останавливали потоки встречных машин. На улице образовывались пробки.
Весной на Невского решили бороться с левыми поворотами. Разметку и знаки поставили на многих выездах: часто схема движения вводила автомобилистов в стопор, так как указатели противоречили линиям на дороге.