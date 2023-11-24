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12:01 (мск), источник: Сиб.фм

Умывание леопарда из Новосибирского зоопарка попало на видео

На видео попало умывание дымчатого леопарда из Новосибирского зоопарка.

Одна из посетительниц Новосибирского зоопарка сняла на видео умывание дымчатого леопарда Яви.

Изначально Яви просто лежала в гамаке, иногда смотря в камеру. Через какое-то время она начала вылизываться.

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Дикая кошка находится в Новосибирском зоопарке с 2013 года. Сначала появился самец Шан из Чехии, через время в город привезли и семимесячную Яви из Остравы.

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