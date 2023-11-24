12:01 (мск), источник: Сиб.фм
Умывание леопарда из Новосибирского зоопарка попало на видео
На видео попало умывание дымчатого леопарда из Новосибирского зоопарка.
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Одна из посетительниц Новосибирского зоопарка сняла на видео умывание дымчатого леопарда Яви.
Изначально Яви просто лежала в гамаке, иногда смотря в камеру. Через какое-то время она начала вылизываться.
Дикая кошка находится в Новосибирском зоопарке с 2013 года. Сначала появился самец Шан из Чехии, через время в город привезли и семимесячную Яви из Остравы.